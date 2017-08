Turks-Duitse schrijver weer op vrije voeten na aanhouding in Spanje

De schrijver, die in Turkije is geboren, werd volgens advocaat Ilias Uyar opgepakt op verzoek van de regering-Erdogan. Akhanli vluchtte in 1991 uit Turkije en woont tegenwoordig in Keulen. Hij heeft alleen nog de Duitse nationaliteit.



Waarvan hij wordt beschuldigd is onduidelijk. Volgens de advocaat was er bij de Spaanse politie een 'spoednotitie' van Interpol binnengekomen, waarna de schrijver op zijn vakantieadres in Granada werd gearresteerd. Het Duitse tv-journaal Tagesschau meldde zondagmiddag dat hij 'op voorwaarden' zal worden vrijgelaten.



Akhanli besteedde in zijn boeken onder meer aandacht aan de vervolging van de Armeniërs in Turkije.



Zijn aanhouding heeft tot grote verontwaardiging in Duitsland geleid. Politicus Volker Beck (De Groenen) noemde de Turkse handelswijze volstrekt verwerpelijk. Hij riep minister Sigmar Gabriel, toevallig ook in Spanje in verband met de terroristische aanslagen in Barcelona, op zich ter plaatse in te zetten voor Akhanli's vrijlating. 'Hoever willen we Erdogan nog laten komen in Europa?', vroeg Die Linke-voorzitter Katja Kipping zich op Twitter af.