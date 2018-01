Turkmenistan verbiedt zwarte auto's en geeft bewoners keuze: overspuiten of inleveren

Record

Om de stad nog meer te laten sprankelen, vaardigden de autoriteiten in 2014 een verbod uit op airconditionings aan de buitenkant van gebouwen - ook al kampen inwoners 's zomers met temperaturen van 40 graden Celsius. Het kleurenbeleid van Berdimuhamedow leverde Turkmenistan in 2013 een plek op in het Guinness Book of Records, voor het land met de meeste witmarmeren gebouwen.



Berdimuhamedow, die zichzelf laat vervoeren per witte limousine of wit paard, heeft zich nooit uitgelaten over zijn voorkeur voor de kleur wit. Inwoners gaan ervan uit dat de president denkt dat wit geluk brengt. Het is bekend dat Berdimuhamedow een bijgelovig man is. In december voorspelde hij op basis van de sterren dat 2018 'stabieler en harmonieuzer' zal worden dan vorige jaren.