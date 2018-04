Turkije vervroegd naar de stembus, meer bevoegdheden Erdogan in zicht

Erdogan zei dat het in het belang van Turkije was om vervroegd de overstap te maken naar het uitvoerend presidentschap dat het staatshoofd aanzienlijk meer bevoegdheden geeft.



Het besluit komt als een verrassing omdat Erdogans AK-partij tot nu toe had gezegd dat de verkiezingen van november 2019 gewoon zouden doorgaan. Als hij opnieuw wint, wat vrijwel zeker is, zal Erdogan twintig jaar lang premier en president zijn geweest als hij zijn nieuwe termijn afmaakt.



De president maakte de vervroegde verkiezingen bekend na een gesprek met de leider van de rechts-nationalistische oppositiepartij MHP, Devlet Bahceli. Deze had zich dinsdag uitgesproken voor het vervroegen van de verkiezingen. De kleinere MHP steunde de constitutionele hervormingen waarover de Turken konden stemmen in het referendum. De MHP was een politiek pact aangegaan met Erdogan om de verkiezingen van volgend jaar te winnen.

Er kunnen geen verkiezingen worden gehouden onder de regels van de noodtoestand. De noodtoestand moet onmiddellijk worden beëindigd, vandaag nog CHP-woordvoerder Bulent Tezcan