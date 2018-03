Turkije onderzoekt Nederlander die voor Den Haag zou spioneren

Relatie verslechterd

De Turkse media melden dat Z. doelbewust openbare plekken opzocht om het werk van de Turkse inlichtingendienst onmogelijk te maken. De Nederlander zou zijn bronnen 'hoge vergoedingen' hebben betaald. Verder bezocht hij bijeenkomsten van Syrische oppositiegroepen. Ook zou Z. in de afgelopen jaren actief zijn geweest in Afghanistan.



De zaak rond Z. kan de relatie tussen Nederland en Turkije verder verslechteren. Sinds de diplomatieke rel vorig jaar tussen beide landen over het bezoek aan Nederland van twee ministers uit Erdogans partij, is de relatie op een dieptepunt beland. Het tweetal wilde in Rotterdam Turkse Nederlanders toespreken over het referendum om president Erdogan meer macht tegen. Een minister mocht op last van Den Haag niet landen op Schiphol, een andere minister werd in Rotterdam tegen gehouden en over de grens gezet.