Turkije en Soedan halen banden aan en gaan samen Ottomaanse havenstad in ere herstellen

Argwaan

Onder het motto 'geen problemen met de buurlanden' probeerde Turkije zich te positioneren als de spil in de regio

Egypte beziet de toenadering tussen Turkije en Soedan met de nodige argwaan, zeker nadat Turkije dit najaar ook al een militaire basis had geopend in Somalië. Het is de bedoeling dat Turkse officieren daar ruim tienduizend Somalische militairen gaan trainen voor de strijd tegen de terreurorganisatie al-Shabaab.



Erdogan ontkent dat Turkije van plan is een marinebasis te vestigen aan de kust van de Rode Zee, maar Egyptische kranten wijzen erop dat het project voor Suakin volgens de Soedanese autoriteiten wel degelijk de aanleg van een dok voor civiele en militaire schepen omvat.



Met het aanhalen van de banden met de landen in de Hoorn van Afrika probeert Turkije zich volgens sommige waarnemers te revancheren voor het fiasco van zijn buitenlandse beleid als gevolg van de Arabische Lente. Onder het motto 'geen problemen met de buurlanden' probeerde Turkije zich te positioneren als de spil in de regio, het land dat goede banden had met alle andere landen in het gebied. Maar die strategie viel in duigen na de Arabische Lente en het uitbreken van de oorlog in Syrië.