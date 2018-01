Turkije bombardeert door VS gesteunde Koerden in Noord-Syrië, toch lijkt Erdogan steun te krijgen

Twee petten

Erdogan ziet de YPG als een bedreiging voor Turkije

Hoe onduidelijk de militaire situatie ter plaatse ook is, dit staat vast: met operatie Olijftak zijn de internationale verhoudingen in de Syrische burgeroorlog nog ingewikkelder geworden dan ze al waren. Maandag zal op verzoek van Frankrijk de VN-veiligheidsraad bijeen komen om de situatie te bespreken.



Het Turkse offensief is gericht tegen de Koerdische militie YPG, die Afrin en de omliggende dorpen controleert. De Turkse president Erdogan ziet de YPG als een bedreiging voor Turkije. Opvallend genoeg bleek de Amerikaanse minister van Defensie, Jim Mattis, het daarmee zondag eens. 'Turkije heeft gerechtvaardigde zorgen over veiligheid,' zei Mattis aan boord van een militair vliegtuig tegen een verslaggever van persbureau Reuters.



De VS draagt in Syrië twee petten: ze zijn in Noord-Syrië beschermheer van de Koerden, die IS wisten te verdrijven uit Noord-Syrië. Maar de VS werkt tegelijkertijd nauw samen met de Turken. Net als de Koerden zijn die namelijk een partner in de internationale coalitie tegen IS.