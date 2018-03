Turkije blijft strijden tegen Koerden en breidt offensief uit naar oosten van Afrin

Symbolische betekenis

Kobani heeft voor de Koerden grote symbolische betekenis. In september 2014 slaagde Islamitische Staat er bijna in de stad op de Koerden te veroveren. In een voor de Koerden heroïsch tegenoffensief, met steun van Koerden uit Turkije en Irak alsook van de Amerikaanse luchtmacht, werd de aanval van IS afgeslagen. Het was het begin van het einde van IS in het noorden van het land.



Uitbreiding van Operatie Olijftak tot Kobani en andere steden in Noord-Syrië zou het Turkse leger in confrontatie kunnen brengen met de Verenigde Staten, die speciale militaire eenheden in de Koerdische regio hebben gelegerd. De Amerikanen zien de Koerdische milities als hun meest betrouwbare en effectieve bondgenoot in de strijd tegen IS in Syrië.