Turkije arresteert 150 critici van operatie in Syrië; media krijgen aanwijzingen hoe ze de actie moeten verslaan

Proces

Volgens het staatspersbureau Anadolu zijn zeven arrestanten weer op vrije voeten gesteld. Elf personen blijven vastzitten in afwachting van hun proces. De 132 anderen worden nog ondervraagd. 'Politiewoordvoerders zeggen dat de sociale media onophoudelijk in de gaten worden gehouden en dat alle gebruikers die propaganda van terroristische groepen verspreiden, vervolgd zullen worden', aldus Anadolu.



De in Parijs gevestigde organisatie Reporters Without Borders betitelt de arrestaties als een 'heksenjacht tegen critici' van de regering van president Recep Tayyip Erdogan.



Dinsdag werd het kantoor van de krant Afrika in het Turkse deel van Cyprus belaagd door honderden betogers, die ramen ingooiden. De dag tevoren had Erdogan de krant 'immoreel' genoemd, omdat zij de Turkse militaire actie in Afrin een 'nieuwe bezetting' had genoemd.