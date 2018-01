Tunesiërs gaan de straat op om te protesteren tegen falende regering

Maandag was hij er weer bij in Kasserine, waar duizenden de straat op gingen. 'Er is niets veranderd. De werkloosheid is alleen maar toegenomen.' Botsingen met de politie waren er niet, zegt hij, maar via Facebook stuurt Kortli even later foto's van politieauto's, brandstapels en vuisten ballende betogers.



Zulke beelden maken het voor sommigen makkelijker de boze jongeren weg te zetten als onruststokers. De econoom Houcine Dimassi, oud-minister van Financiën, heeft het desgevraagd over 'extremistische partijen' die de onvrede aanwakkeren en 'buitenlandse krachten' die relschoppers betalen om het land te destabiliseren. 'Het is niet voor niets dat alleen 's avonds wordt gedemonstreerd, in de buurt van plekken waar iets te halen valt.'