Tunesië in de ban van economische crisis, die migranten naar Europa drijft

Voor de bakkerijen in Tunis staan lange rijen vanwege tekorten aan tarwe en graan. Beeld Ilyes Gaidi voor de Volkskrant

Als de president van Tunesië vroeger het koffiehuis binnenkwam, bestelde hij altijd hetzelfde. Espresso zonder suiker. ‘Dat is ook het enige wat hij zei als hij binnenkwam’, memoreert barman Lassad Traya (50) van zijn oude stamcafé aan de westkant van Tunis. ‘“Hallo”, zei hij dan, “één espresso graag.”’ De koffie dronk Kais Saied staand aan de toog, voor hij weer verdween.

Dat waren de goede tijden, zegt de barman. Tegenwoordig is het land – onder leiding van diezelfde Saied – in de ban van een economische crisis. Traya is door zijn voorraden koffie en suiker heen, zonder dat iemand daar nog van opkijkt. Supermarkten in Tunesië hebben hun koffie gerantsoeneerd, en verkopen maximaal twee pakken per klant. Hetzelfde gebeurt met rijst en suiker. Café Baraket heeft de prijzen omhoog gegooid, met als gevolg dat klanten nu 20 procent meer voor hun espresso betalen dan de president een paar jaar terug.

Over de auteur

Jenne Jan Holtland is correspondent Midden-Oosten voor de Volkskrant. Hij woont in Beiroet, en is auteur van het boek De koerier van Maputo (2021).

Symbolisch voor de malaise zijn de lange rijen, iedere ochtend, voor de bakkerijen. Die komen niet uit het niks: het grootste deel van zijn tarwe en graan importeert het land uit het buitenland. Tunesië betaalt daarvoor in dollars, maar die raken door de wereldwijde stijging in voedselprijzen snel op. Investeerders durven Tunis geen leningen te verstrekken; kredietbeoordelaars als Fitch verwachten dat het land niet in staat is die terug te betalen. In de hele keten ontstaan tekorten.

Stille aandrijver

De economische crisis is de stille aandrijver van de huidige emigratiegolf vanuit Tunesië. Het gaat niet alleen om Tunesiërs zelf die de moed opgeven (zoals een flink aantal dat ook deed na de vorige crisis in 2008-2009), maar ook om zwarte sub-saharaanse migranten. Zij worden, aangemoedigd door de haatdragende retoriek van president Saied, als zondebok aangewezen voor de economische malaise.

In Brussel leeft de angst dat de Tunesische economie omvalt. Deze zomer werd daarom haast gemaakt bij het afsluiten van een migratiedeal met Tunis. De regering-Saied kreeg – in ruil voor het tegenhouden van migranten – 1,1 miljard euro in het vooruitzicht gesteld, grotendeels bestaand uit leningen. Voorwaarde is wel dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over de brug komt met een steunpakket. Bij lidstaten als Italië leeft sterk het sentiment dat Europa president Saied niet in de steek mag laten, volgens het principe better the devil you know. ‘Laten we niet de fout maken Tunesië uit handen te geven aan de Moslimbroeders (de belangrijkste oppositiepartij, red.)’, sprak minister Antonio Tajani (Buitenlandse Zaken) eerder dit jaar omineus.

Wie de broodcrisis met eigen ogen wil zien, moet langs bij de bakkerij van de broers Zameli in hartje Tunis. Op een doordeweekse ochtend staat er een rij van ruim veertig klanten. Naarmate de dag vordert, worden de lontjes korter. ‘Wegwezen’, buldert eigenaar Khaled Zameli (54) naar een hengelende klant aan de balie. ‘Je hebt je brood al gekregen. Als je meer wil, moet je achteraan aansluiten.’ De jongen druipt af.

Khaled Zammeli aan het werk in zijn bakkerij: ‘Vroeger kwamen klanten voor één of twee baguettes, nu willen ze er zes’. Beeld Ilyes Gaidi voor de Volkskrant

Hoofdschuddend legt Zameli uit dat veel klanten aan het hamsteren zijn geslagen. ‘Vroeger kwamen klanten voor één of twee baguettes, nu willen ze er ineens zes. Ik ken iemand die uit paniek negen kilo macaroni insloeg, omdat hij dacht dat hij zonder zou komen te zitten.’ Om zich te verzekeren van brood, gaan sommige Tunesiërs al om vijf of zes uur ’s ochtends in de rij staan.

Achter de kassa glijden Zameli’s geoefende vingers door een imposante berg muntjes. Een stokbrood kost omgerekend 6 eurocent – een gesubsidieerde prijs waar geen regering aan durft te komen. Brood is in Tunesië méér dan alleen brood, het is een kroonjuweel van sociaal beleid. De laatste keer dat een president aan de subsidies morrelde, was in 1984. Als gevolg van de ‘broodrellen’ die daarop volgden, vielen er meer dan honderd doden. De subsidies bleven. ‘Een winnend paard moet je niet inwisselen’, glimlacht Zameli.

Compensatie blijft uit

Wat hij aan inkomsten voor brood misloopt, moet wettelijk door de staat gecompenseerd worden, maar die compensatie hebben bakkerijen al veertien maanden niet gekregen. Dat de zaak van de Zameli’s toch open kan blijven, heeft te maken met de verkoop van andere producten zoals eieren, shampoo en koffie. Een oplossing voor de broodcrisis ziet Zameli niet. ‘Tunesiërs zijn deze prijs gewend.’

Die nuchterheid delen niet al zijn klanten. ‘Brood is nu goedkoper dan veevoer, dat is bizar’, moppert de 58-jarige Najwa Ladhili. ‘Er zijn handelaren die stokbroden inslaan en ze doorverkopen aan schapenhouders.’

Een 61-jarige klant die uit angst voor represailles anoniem wil blijven, vindt dat de subsidies best geschrapt kunnen worden, op voorwaarde dat de (lucratieve) olie- en gasproductie in staatshanden komt. ‘Het probleem is dat onze president als een alleenheerser regeert. Ik heb ooit gedoneerd aan zijn verkiezingscampagne, omdat ik hem zag als vroom en schoon (niet corrupt, red.). Dat had ik nooit moeten doen.’

Marktkoopman Tariq Ben Chaaben toont zijn waar, maar niet voor lang meer: ‘Het is afgelopen met dit land’. Beeld Ilyes Gaidi voor de Volkskrant

Aanstalten om de subsidies te schrappen maakt president Saied niet. In plaats daarvan voert hij een ‘oorlog’ tegen ‘speculanten.’ Op de broodmarkt zouden malafide figuren actief zijn die bloem achteroverdrukken – een weinig geloofwaardige theorie, want een vaste, gesubsidieerde prijs laat zich niet opdrijven.

‘Ik ga mijn land niet overlaten aan de genade van monsters en aasgieren’, zei de president vorig jaar in het stijve, staccato Arabisch dat tv-kijkers van hem kennen. Ambtenaren van het bevoegde ministerie doen geregeld invallen bij bakkerijen die zich niet aan de regels zouden hebben gehouden. Het past bij Saieds autocratische stijl van regeren: kritiek wordt gesmoord, oppositieleden opgepakt. Het hoofd van de vakbond voor bakkerijen werd deze zomer in de boeien geslagen, omdat hij deel zou uitmaken van een kartel.

‘Model moet op de schop’

‘Saied verspreidt complottheorieën, hij wil gewoon niet hervormen’, zegt Louay Chebbi, als analist verbonden aan de Tunesische waakhond-organisatie Alert. De broodsubsidies ziet hij als een symptoom, niet als de kwaal. ‘De lonen zijn al vijftig jaar bevroren, dat maakt die subsidies zo belangrijk. Tunesië hoopte multinationals aan te trekken met die lage lonen, maar dat werkt niet meer. Het model moet op de schop. Investeerders willen geen laagbetaald maar gekwalificeerd personeel.’

De redding moet komen van het IMF dat klaarstaat met een hulppakket van 1,8 miljard euro, mits Saied bereid is te hervormen. Onbespreekbare ‘dictaten’, noemde Saied die voorwaarden, terwijl het zijn eigen regering was die het IMF om hulp had gevraagd.

Veel Tunesiërs zijn het wachten beu. Elders in de hoofdstad, op de markt voor groente en fruit, vertelt verkoper Tariq Ben Chaaben (35) dat hij zijn tv en horloge verkocht heeft om een smokkelaar te kunnen betalen. ‘Het is afgelopen met dit land.’ Binnenkort neemt hij de boot naar Italië – op zoek naar een beter bestaan.