Trumps schoonzoon Jared Kushner krijgt geen toegang meer tot topgeheimen

Onder vuur

Omdat het antecedentenonderzoek nog niet was afgerond mochten deze medewerkers van de president hun werk doen op basis van een tijdelijke ontheffing.



Vanwege het schandaal rond Porter kwam ook Kelly onder vuur te liggen, waarna de chef-staf besloot tot een schoonmaak in het Witte Huis. Trump zei vorige week nog dat hij het aan Kelly zou overlaten of Kushner diens voorlopige goedkeuring om topgeheime informatie in te mogen zien wel of niet zou behouden.



Trump had Kelly's besluit kunnen terugdraaien, maar de president deed dat niet, mede in het besef dat hij flink zou worden bekritiseerd als hij zijn schoonzoon een voorkeursbehandeling zou geven.



Kushners antecedentenonderzoek is een jaar na Trumps aantreden nog lang niet afgerond. Dat komt onder meer door Kushners vele financiële activiteiten. Hij heeft samen met Trumps dochter Ivanka een vastgoedbedrijf in New York. Het echtpaar heeft volgens sommige schattingen 700 miljoen dollar aan vermogen.



Behalve met het Midden-Oostenbeleid hield Kushner zich ook bezig met de Amerikaanse relatie met China en Japan. Ook adviseerde hij de president over de modernisering van Amerika's infrastructuur, een van de prioriteiten van de regering-Trump.



Kushners rol bij het buitenbeleid van de VS werden door sommigen gezien als een ondermijning van minister van Buitenlandse Zaken Tillerson. Kelly besloot de laatste tijd de bewegingsruimte van Kushner in te perken. 'Hij is een gewaardeerd lid van het team van de president en hij zal belangrijk werk blijven doen', aldus Witte Huis-woordvoerder Sarah Huckabee Sanders over Kushner en diens rol in de regering-Trump.