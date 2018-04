Trumps prominentste aanhangers wijzen hem nu op zijn belofte: 'Geen stomme oorlogen meer'

Conservatief commentator en schrijfster Ann Coulter, een van de grootste steunpilaren van Trump in de presidentscampagne, heeft het inmiddels gehad met Trump die ze in 2016 zo bewierookte.



Een bezoek van Coulter, goed voor bijna twee miljoen twittervolgers, onlangs aan het Witte Huis liep zelfs uit op een 'scheldpartij' tussen beiden. Want ze vindt dat de president zijn rechtse achterban in de steek laat: de muur aan de grens met Mexico is er nog niet en illegale immigranten worden niet hard genoeg aangepakt. En nu dreigt hij Syrië aan te vallen.



Met een steen in de maag zag Coulter (56) woensdag hoe Trump overlegde met Amerika's hoogste militaire leiders en een bestraffing van president Assad in het vooruitzicht stelde. 'Wij hebben gestemd voor uitzettingen, een muur, eerlijke handel en geen stomme oorlogen meer', twitterde Coulter, invloedrijk in Trumps conservatief-rechtse achterban, nadat de president had uitgehaald naar Assad. 'Wat wij kregen waren belastingverlagingen en stomme oorlogen.'



Precies vijftien jaar nadat vooral links zich verzette tegen een oorlog met Irak en het bewijs over Saddam Hoesseins massavernietigingswapens wantrouwde, is het nu de beurt aan een deel van rechts Amerika om zich te verzetten tegen een militaire interventie. Sinds de 'gifgasaanval' van zondag in Douma, wordt Trump bestookt door conservatieve commentatoren, columnisten en tv-presentatoren om Amerika niet weer op te zadelen met een duur conflict.