Trumps presidentschap blijkt fnuikend voor Amerika's rol als wereldleider: Duitsland en China streven VS voorbij

Dat is een stuk lager dan in 2016, het laatste jaar dat Trumps voorganger Barack Obama in het Witte Huis zat. Toen scoorden de VS nog 48 procent. De VS staan nu lager aangeschreven dan in 2008, het laatste jaar van president George W. Bush.



In plaats van de VS staat Duitsland nu bovenaan de ranglijst met 41 procent. Opvallend is dat China nu iets hoger wordt aangeslagen als wereldleider dan de VS (31 procent tegen 30 procent). Zelfs Rusland zit de VS nu op de hielen met 28 procent.



Trumps America First-politiek en zijn Twitter-uitbarstingen hebben geleid tot een sterke stijging van het aantal mensen dat negatief over de rol van de VS op het wereldtoneel denkt. Gemiddeld heeft 43 procent een negatief beeld, 15 procent meer dan onder Obama in 2016. Trump kan zich wel troosten met de gedachte dat de waardering voor de VS in het Rusland van president Poetin wat is gestegen: van 2 naar 8 procent.