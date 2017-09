Trumps oud-woordvoerder Sean Spicer betuigt spijt over tirade tegen media na inauguratie

Het is voor het eerst dat Spicer toegeeft dat hij fout zat door de pers zo te behandelen. Ook na zijn aftreden in juli weigerde hij lange tijd te erkennen dat de harde aanval onterecht was.



Spicer wekte indertijd, in een van zijn eerste optredens als Trumps woordvoerder, verbazing door boos de perskamer van het Witte Huis binnen te stormen en een tirade af te steken over de berichtgeving van de media. Zijn uitbarsting was aanleiding voor het veelbekeken satirisch programma Saturday Night Live om de woordvoerder regelmatig op de hak te nemen.



'Deze pogingen om het enthousiasme over de inauguratie de kop in te drukken zijn schandalig en verkeerd', aldus Spicer. 'We weten dat 420 duizend mensen de metro hebben gebruikt, vergeleken met 317 duizend mensen bij president Obama's laatste inauguratie'. Luchtfoto's en cijfers van het openbaar vervoer spraken de claims van het Witte Huis echter tegen. Zo maakte de metrodienst melding van 571 duizend reizigers voor Trump, tegenover 782 duizend voor Obama in 2013.