'Trumps campagneleider liet Europeanen stiekem lobbyen namens Oekraïne'

Volgens speciaal aanklager Robert Mueller heeft Manafort 2 miljoen euro doorgesluisd naar de 'Hapsburg-groep'. Het is niet bekend welke Europese voormalige politici daartoe behoorden. Zij zouden zich hebben voorgedaan als onafhankelijke analisten terwijl ze betaald werden om voor de pro-Russische regering in Oekraïne te lobbyen. Manafort zou offshore rekeningen hebben gebruikt om het geld uit te betalen.



Het nieuws volgt op een schuldbekentenis van Rick Gates, een andere voormalig medewerker van Donald Trump tijdens de verkiezingscampagne in 2016. Hij gaf vrijdag samenzwering tegen de Verenigde Staten toe en bevestigde te hebben gelogen tegen rechercheurs van de FBI. Die verklaring betekent dat Gates zal meewerken met het onderzoeksteam van Mueller, die probeert te achterhalen of de Russen zich hebben bemoeid met de Amerikaanse verkiezingen. In ruil daarvoor krijgt hij normaal gesproken strafvermindering.



De rechter kan Gates, die onder meer bankfraude en witwaspraktijken ten laste was gelegd, nu tussen de 57 en 71 maanden naar de gevangenis sturen. Gates heeft bekend dat hij eerder heeft gelogen tegen Mueller over een ontmoeting in 2013 tussen een lobbyist, een Congreslid en Paul Manafort. Die laatste was vijf maanden lang de leider van Trumps campagne en de baas van Gates. Ook over lobbybijeenkomsten in 2015 en 2016 zou Gates valse verklaringen hebben afgelegd. De schuldbekentenis vergroot de druk op Manafort om hetzelfde te doen. Hij houdt zijn onschuld echter vol.