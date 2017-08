Trumps bedrijf benaderde Kremlin tijdens campagne voor bouw Trump Tower in Moskou

Dit bevestigde Cohen maandag in een hoorzitting van een parlementaire commissie die de banden onderzoekt van de Trump-campagne met Rusland.



Cohen zegt dat hij het vastgoedproject in Moskou zeker twee keer met Trump besprak. De mail van Cohen aan Poetins woordvoerder Dimitri Peskov laat zien dat Trumps bedrijf, terwijl de miljardair al presidentskandidaat was, nog zakendeals probeerde te sluiten in Rusland. Cohen was behalve advocaat ook vicepresident van Trumps miljardenbedrijf Trump International. Trump sprak toen tijdens de campagne al warme woorden over Poetin. Hij beloofde een goede samenwerking met de Russische leider als hij de verkiezingen zou winnen.



Cohen zei in een verklaring voor de Inlichtingen-commissie van het Huis van Afgevaardigden dat hij in het vastgoedproject samenwerkte met Felix Sater, een in Rusland geboren zakenrelatie van Trump. Sater claimde goede banden te hebben met Moskou. Volgens Cohen werd echter afgezien van het bouwproject 'om diverse redenen'.



Sater beloofde Cohen dat hij de lucratieve vastgoeddeal voor elkaar kon krijgen met behulp van Poetin. Volgens hem zou de bouw van een Trump Tower in Moskou helpen om Trump gekozen te krijgen als president. Dit blijkt uit een serie emails van Sater aan Cohen. Robbert Mueller, de speciale aanklager die mogelijke banden van Trumps campagne met Rusland bekijkt, doet naast de Huis-commissie ook onderzoek naar deze mailwisseling tussen het tweetal.