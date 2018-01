Trumps ambassadeur wil niet erkennen dat hij fout zat met zijn uitspraak dat politici in Nederland verbrand worden

Nederlandse wortels

Hoekstra werd geboren in Groningen en emigreerde in 1956 als 3-jarige met zijn ouders naar Amerika. 'Als mijn ouders toch eens hadden kunnen zien hoe ik vandaag ingezworen ben als ambassadeur in hun geboorteland', zei hij met betraande ogen op zijn eerste persconferentie.



Tijdens zijn volwassen leven is Hoekstra naar eigen zeggen meerdere malen met zijn familie op vakantie geweest in Nederland. 'We voelden ons altijd thuis'. Inmiddels heeft hij samen met zijn vrouw en oudste dochter rondgewandeld in Den Haag. Dat was 'aangenaam'. Hij wilde niet zeggen of hij in Nederland ook de door hemzelf aangeduide 'no-go-areas' gaat bezoeken.