Trumps advocaat betaalde porno-actrice 130 duizend dollar 'uit eigen zak' zodat ze zou zwijgen over vermeende affaire

Trump staat al sinds enkele weken onder druk vanwege de vermeende affaire, nadat The Wall Street Journal in januari had onthuld dat de porno-actrice de 130 duizend dollar in 2016 was toegestopt.



Cohen zou dit hebben geregeld. Tot dinsdag was echter niet bekend dat de advocaat het geld uit eigen zak had betaald. Meteen nadat The New York Times dit meldde, werd in de media de vraag opgeroepen of Trump wist van Cohens actie en wat zijn betrokkenheid precies was bij het laten zwijgen van de pornoactrice.



Daniels (38) zegt dat zij de affaire met Trump had tijdens een golftoernooi in Lake Tahoe. De miljardair was toen een jaar getrouwd met Melania. Ook was Trumps zoon Barron net geboren. In een interview met het blad In Touch Weekly deed de porno-actrice in 2011 gedetailleerd uit de doeken hoe ze door Trump werd ontvangen in zijn hotelkamer. Volgens het blad bevestigden haar ex-man en een vriend haar verhaal. Zij én Daniels kwamen door een leugendetectortest die door het blad was georganiseerd. Het interview werd toen niet gepubliceerd omdat Trump en Cohen dreigden met een rechtszaak.



Opvallend is dat de president al weken zwijgt over de kwestie, zelfs op Twitter. Hij liet het bij een verklaring van Cohen waarin deze zei dat Trump 'ten stelligste' ontkent dat hij vreemd was gegaan met de actrice. Tot nu toe haalde Trump altijd flink uit als hij in de media werd beschuldigd van buitenechtelijke relaties. Sinds de Stormy Daniels-affaire weer is opgerakeld, regent het verhalen in de Amerikaanse media, zelfs in de kwaliteitspers, of Trump nou wel of niet het bed heeft gedeeld met Daniels. Opvallend was dat de First Lady vorige maand op het laatste moment niet meeging met Trump naar een conferentie in Davos. Melania trok zich toen terug in Trumps golfresort Mar-A-Lago.