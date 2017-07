Trump zorgt voor nieuwe industriebanen met komst electronicagigant in Rust Belt

Foxconn is gevestigd in Taiwan en zal voor het eerst een fabriek in de Verenigde Staten openen. In eerste instantie zal de fabriek voor zeker drieduizend banen gaan zorgen, mogelijk zal er op den duur ruimte zijn voor 13 duizend werknemers. Het kolossale fabriekscomplex zal op ruim 4 vierkante kilometer verrijzen en wordt nu al 'Wisconn Valley' genoemd. In de fabriek zullen vooral flatscreens voor televisies en andere elektronica geproduceerd worden.



Reden voor Trump om met de eer te strijken. Een nieuwe vestiging pakt voor zowel de staat Wisconsin als voor Trump voordelig uit. Hij heeft immers tijdens zijn verkiezingscampagne beloofd om extra banen te scheppen in de industrie. De banen in de Rust Belt, waar Wisconsin deels onder valt, zijn in de loop der jaren verdwenen en uitbesteed aan landen die goedkoper produceren, zoals Mexico en China. Wisconsin heeft erg onder de crisis geleden, met talrijke ontslagen in fabrieken zoals bij de sluiting van een autofabriek van General Motors. Wisconsin is een van de staten die Trump tijdens de verkiezingen aan de overwinning hielp.



Volgens Trump is de investering van Foxconn-baas Terry Gou te danken aan het feit dat hij president is. 'Als ik niet was verkozen, zou Gou er beslist geen 10 miljard dollar aan uitgeven', zei Trump in een verklaring in het Witte Huis. Gou was erg te spreken over het leiderschap van Trump. Deze week nog zei Trump dat de CEO van Apple, Tim Cook, heeft beloofd om drie grote fabrieken in de Verenigde Staten te vestigen. Of die belofte ook daadwerkelijk wordt ingelost, is nog de vraag.