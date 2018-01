Trump zit niet te wachten op immigranten uit 'achterlijke' landen als Haïti en El Salvador

Het Witte Huis ontkende niet dat de president de opmerking had gemaakt nadat The Washington Post als eerste meldde dat hij zijn frustratie de vrije loop had gelaten over het immigratiebeleid van zijn voorgangers.



Trump gebruikte het scheldwoord 'shithole' nadat de aanwezigheid in de VS van duizenden immigranten uit de genoemde landen aan de orde kwam. Volgens bronnen van The Washington Post voegde Trump eraan toe dat hij liever mensen uit landen als Noorwegen Amerika zag binnenkomen. De president ontving de premier van Noorwegen donderdag in het Witte Huis. Ook noemde hij Azië, omdat immigranten uit deze regio volgens hem de VS economisch zouden kunnen helpen.



De aanwezige senatoren stonden perplex toen ze de opmerking hoorden. De uitspraak leidde vervolgens ook buiten het Witte Huis direct tot grote verontwaardiging, onder andere in de media. 'Bepaalde politici in Washington kiezen ervoor om voor het buitenland te vechten, maar president Trump zal altijd voor het Amerikaanse volk vechten', zei een woordvoerder van het Witte Huis over de uitlating van Trump.