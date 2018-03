Trump zet torenhoge belasting op buitenlands staal door; wel wil hij tarieven 'op maat'

Oude verkiezingsbelofte

Met de inlossing van zijn protectionistische belofte botst Trump eigenlijk voor het eerst op de orthodoxie van de Republikeinse partij. Paul Ryan, de Republikeinse partijleider die nooit zorgen heeft geuit over bijvoorbeeld de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen, of de verstrengelde belangen in het Witte Huis, liet weten 'extreem bezorgd' te zijn over een eventuele handelsoorlog.



In een brandbrief smeekten 107 Republikeinse leden van het Huis van Afgevaardigden Trump af te zien van zijn plannen, of ze in elk geval af te zwakken. Dat laatste lijkt deels te zijn gelukt: voor zijn belangrijkste handelspartners is Trump flexibeler dan in zijn originele plan.



Ook in het Witte Huis was niet iedereen ingenomen met Trumps voornemen. Dinsdag stapte Gary Cohn, een vrijhandelsaanhanger en de belangrijkste economische adviseur van Trump, vanwege deze kwestie op.