Trump zal weglopen uit top met Kim Jong-un als hij denkt dat het overleg niets oplevert

De president ging vorige maand snel akkoord met de top, nadat een Zuid-Koreaanse delegatie het voorstel van Pyongyang had doorgespeeld aan de VS. De delegatie was kort daarvoor op bezoek geweest in Noord-Korea waar met Kim werd overlegd over diens aanstaande ontmoeting met de Zuid-Koreaanse president. Deze vindt eind deze maand plaats in het grensdorp Pammunjom.



Waar Trump en Kim elkaar zullen ontmoeten, is nog steeds niet duidelijk. Beide landen zouden vijf lokaties op het oog hebben, waaronder Pammunjom en Genève. Naar verluidt zou Kim, die amper Noord-Korea verlaat, er niet veel voor voelen om af te reizen naar een verre bestemming.



Japan, dat al jaren moet toezien hoe Noord-Korea testraketten afschiet over zijn grondgebied, wijst erop dat eerdere gesprekken met Noord-Korea niet veel hebben opgeleverd. Tokio is er niet gerust op dat Pyongyang serieus wil praten over nucleaire ontwapening. Noord-Korea heeft toegezegd dat het met Trump wil praten over de toekomst van het kernarsenaal van het land.