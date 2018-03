Trump wil strengere straffen voor drugsdealers, overweegt zelfs de doodstraf

Het is onduidelijk hoe deze plannen in de praktijk gaan uitpakken, want niet elke staat in de VS hanteert de doodstraf. De verslaving aan opiaten (waaronder zowel heroïne als sterke pijnstillers vallen) is al jaren een enorm probleem. Ruim vijf miljoen Amerikanen zijn verslaafd, en in 2016 overleden er 42.000 mensen aan een overdosis; een bekend voorbeeld is de popster Prince.



Artsen schrijven met het grootste gemak recepten uit voor sterke pijnstillers, en apotheken ('pill mills') leveren grote hoeveelheden van deze medicijnen aan wie ze maar wil hebben. Trump wil dat ze daar mee stoppen: in drie jaar tijd moet het aantal recepten volgens hem met een derde dalen, maar het is nog niet bekend hoe hij dat wil afdwingen.