Trump wil militairen aan Mexicaanse grens om 'karavaan' vluchtelingen tegen te houden

De National Guard is eerder ingezet voor grensbewaking, maar alleen ter ondersteuning van de grenswachten. Trumps voorgangers George W. Bush en Obama stuurden respectievelijk 6.000 en 1.200 reservisten naar de grens. Ze waren vooral bedoeld als extra ogen: ze hielpen met surveillance en inlichtingenwerk. Binnenlandse ordehandhaving door het leger is onderworpen aan een wet uit 1870, die in theorie instemming van het Congres vereist maar wel een uitzondering maakt voor rellenbestrijding.



Trumps sneren aan het adres van de Democraten kloppen niet. De vorige president Obama is recordhouder in het aantal uitzettingen van illegalen, en stond onder immigrantensympathisanten bekend als 'Deporter in Chief'. Trump doet ook zichzelf tekort. De illegale immigratie naar de VS is sinds begin jaren zeventig niet zo laag geweest, gemeten naar het aantal opgepakte immigranten bij de grens met Mexico. In die zin hebben zijn woorden en het door hem gecreëerde klimaat al effect gehad.