Trump wil meer importheffingen, handelsoorlog met China dreigt te escaleren

De Amerikaanse heffingen op Chinese producten kwamen er omdat Trump vindt dat de handelspraktijken van China hebben geleid tot het sluiten van fabrieken in de VS en het verlies van banen. De VS importeren naar eigen zeggen jaarlijks voor honderden miljarden meer uit China dan andersom. Ook zouden de Chinezen onder meer spionage hebben ingezet om Amerikaanse kennis en technologie buit te maken. Deze diefstal, aldus Trump, kost de VS nog eens miljarden.



Het ging in eerste instantie om Amerikaanse heffingen ter waarde van zo'n 50 miljard dollar op 1.333 producten van Chinese makelij. China kondigde nog geen halve dag later heffingen aan op 106 Amerikaanse producten, waaronder bepaalde landbouwgewassen en auto's, als de VS zich aan het voornemen houdt om de aangekondigde tariefverhogingen van 25 procent door te voeren. Ook diende China een klacht in bij wereldhandelsorganisatie WTO. 'Wij zijn nooit bezweken voor druk van buitenaf', aldus de Chinese onderminister van Financiën, Zhu Guangyao.