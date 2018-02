Trump wil leraren bewapenen om schietpartijen te voorkomen

Complotdenkers

Een van de overlevenden vroeg zich hardop af hoe het mogelijk was dat de dader zo gemakkelijk dit type oorlogswapen kon kopen. 'Laat dit nooit meer gebeuren', zei de achttienjarige Sam Zeif. Op verschillende plekken in de Verenigde Staten hebben scholieren woensdag gedemonstreerd en opgeroepen tot strengere wapenwetgeving. In sommige steden verlieten ze hun klaslokalen, in andere demonstreerden ze op straat.



In Florida zelf togen woensdagmiddag honderden scholieren naar het parlementsgebouw in Tallahassee om de wetgevers daar onder druk te zetten meer actie tegen wapenbezit te ondernemen. Ze werden teleurgesteld omdat er volgens hen 'om de vragen heen werd gedanst'. Hun belangrijkste eis, een verbod op zware wapens zoals de AR-15, dat werd gebruikt bij de aanval in Parkland, was een dag eerder al door het parlement van tafel geveegd.



De leerlingen zijn ondertussen het doelwit geworden van complotdenkers. Op sommige websites worden ze niet omschreven als slachtoffers maar als pionnen van de FBI of als activisten die de tragedie misbruiken om wetten te ondermijnen. Een van de meest uitgesproken scholieren, de 17-jarige David Hogg, werd ervan beschuldigd een acteur te zijn. Hij heeft zichzelf bij CNN verdedigd en ontkent dat hij in opdracht van iemand een rol speelt.



De jongeren kregen bijval van de Republikeinse senator Marco Rubio. 'De bewering dat sommige scholieren die na Parkland op televisie verschenen acteurs zijn, is afkomstig van een walgelijke groep idioten', schreef de politicus op Twitter.