Trump wil in Washington nu ook een grootse militaire parade met rollende tanks

De Verenigde Staten houden gewoonlijk geen militaire optochten met wapentuig. Volgens een woordvoerder van het Witte Huis moet de festiviteit Amerikanen de kans geven hun waardering voor het leger te uiten. Het Pentagon heeft het verzoek in behandeling genomen en zegt mogelijkheden te onderzoeken. Er is nog geen datum geprikt. Het zou miljoenen kosten om de tanks en ander materieel naar Washington te vervoeren.



Trump zou geïnspireerd zijn tijdens een bezoek aan Frankrijk waar hij een militaire parade bijwoonde, inclusief overscherende gevechtsvliegtuigen, zo meldt The Washington Post. 'Ik wil een parade zoals in Frankrijk', zou de Amerikaanse president gezegd hebben in een bijeenkomst met generaals en de minister van Defensie. Woordvoerder Sarah Sanders gaf dinsdag uitleg over de paradeplannen: 'President Trump geeft geweldige steun aan de Amerikaanse militairen die elke dag hun leven in gevaar brengen om ons land te beschermen.'