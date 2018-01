Trump wil 'Dreamers' sparen in ruil voor muur en harder immigratiebeleid

Dit 'kader', dat uitlekte via Axios en in een telefonische conferentie met journalisten werd besproken, is een eerste poging om uit de impasse te komen die vorige week tot het sluiten van de overheid leidde.



Maandag besloten Republikeinen en Democraten dat de federale deuren weer open gingen, op voorwaarde dat er een oplossing zou komen voor de 'dromers', immigranten die jaren geleden met hun ouders zijn meegekomen tijdens hun illegale grensoversteek en meestal al sterk met het land zijn vergroeid.



De inzet van het Witte Huis is om 1,8 miljoen van deze dromers het zicht op het Amerikaanse staatsburgerschap te bieden. Daartoe zouden ze 'tien tot twaalf jaar' niet in aanraking met de wet mogen komen. In de tussentijd zouden ze een soort tijdelijke werk- en verblijfsvergunning krijgen, zoals 700 duizend van hen die (sinds 2012) ook hadden dankzij het gedoogbeleid van president Barack Obama. Dit programma, DACA, werd in september door zijn opvolger Donald Trump afgeschaft.



Daartegenover staan stevige maatregelen om illegale immigratie te bestrijden en legale immigratie te beperken. Zo maakt dit 'extreem genereuze' plan, uit de koker van Witte-Huishardliner Stephen Miller, een einde aan (uitgebreide) gezinshereniging. Ouders of volwassen kinderen van (legale) immigranten of genaturaliseerde Amerikanen zijn niet meer welkom - dus ook de ouders en straks volwassen kinderen van de eventueel gelegaliseerde dromers niet. Deze 'ketenmigratie' is een doorn in het oog van Trump en andere nationalisten.