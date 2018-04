Trump wil Amerika's dodelijkste drone leveren aan andere landen om op terroristen te jagen

Ultieme wapen

'Dit nieuwe beleid sluit aan op het streven van de president om de vrede te waarborgen door onze bondgenoten en partners te versterken', aldus het Witte Huis in een verklaring. 'Dat kan bereikt worden door het uitbreiden van de mogelijkheden van de Amerikaanse industrie en door het scheppen van Amerikaanse banen.'



Met name de strenge regels die Obama invoerde in 2015 om de verkoop van Amerika's gewapende drones aan banden te leggen, was tegen het zere been van Trump. Ook is hij niet enthousiast over een internationaal akkoord dat 35 landen sloten om de verkoop van bewapende drones te regelen.



Landen die het niet zo nauw nemen met de mensenrechten, zouden niet makkelijk aan de onbemande vliegtuigen moeten komen, vonden de landen die het akkoord sloten. Meer nog dan Obama, die vanaf 2009 het aantal droneaanvallen fors opvoerde, ziet de president toestellen als de Reaper als de ultieme wapens om kopstukken van Al Qaida en IS uit te schakelen.



Dat bleek al op de eerste dag van zijn presidentschap. Tijdens een bezoek aan het hoofdkwartier van de CIA in Langley kreeg Trump een video te zien van een droneaanval op een terreurverdachte. Tot zijn grote verbazing zag de president dat de CIA wachtte met het afvuren van de Hellfire-raket omdat zich in het huis van de terrorist ook familieleden bevonden. Pas nadat de man was weggelopen van de woning, werd besloten tot de aanval. 'Waarom heb je gewacht?', vroeg Trump toen aan het hoofd van de drone-operaties van de CIA.