Trump wil 200 duizend Salvadoranen terugsturen. Maar wat treffen zij aan in hun gevaarlijke thuisland?

Trumps beslissing kan catastrofale gevolgen hebben voor de hele regio

artikelDonald Trump zei het tijdens zijn State of the Union duidelijk: latino-bendes veroorzaken in de VS grote problemen en hij zal er alles aan doen om zijn landgenoten tegen deze 'barbaren' te beschermen. Diezelfde bendes trekken in El Salvador moordend over straat en hebben het Midden-Amerikaanse land in diepe ellende gestort. Toch wil Trump 200 duizend Salvadoranen die nu legaal in de VS wonen op een tijdelijke status volgend jaar terugsturen. Wat gaan zij daar aantreffen? En kan het land die enorme stroom mensen wel opvangen?