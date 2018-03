Trump verzon erop los in gesprek met Trudeau en schept daar nu over op

Het is voor zover bekend voor het eerst sinds hij in 2015 zijn presidentscampagne startte, dat Trump nu publiekelijk toegeeft dat hij wel eens iets verzint. Uit onderzoek van The Washington Post bleek in januari dat hij in zijn eerste jaar als president maar liefst 1.950 onware of misleidende beweringen deed: dat zijn er 5,6 per dag.



Trump schepte op over zijn leugentje toen hij woensdag de staat Missouri bezocht. Behalve vliegtuigfabrikant Boeing bezocht de president ook een besloten bijeenkomst om geld in te zamelen voor de campagne van een Republikeinse parlementskandidaat. Daar liet hij zich uit over allerlei actuele onderwerpen, van Noord-Korea tot de in zijn ogen ongelijke handelsverhoudingen met onder andere Canada en Mexico. Trump probeert sinds zijn aantreden landen aan te pakken die veel producten naar de VS exporteren, maar te weinig Amerikaanse goederen kopen.



De president deed een boekje open over een gesprek dat hij had met Trudeau en hoe deze benadrukte dat Canada juist een hele goede handelspartner was van de VS. Trudeau bezocht Trump in oktober. 'Donald, er is geen handelstekort', zou Trudeau gezegd hebben. 'Hij was dus trots', aldus Trump volgens een opname van de bijeenkomst in Missouri die The Washington Post kreeg toegespeeld. 'Ik zei: "Verkeerd, Justin, het is wel zo. Maar ik wist er helemaal niets van. Ik had geen idee. Je hebt het verkeerd, zei ik. Weet je waarom? Omdat wij zo stom zijn. Je hebt het verkeerd.'