Trump vervangt veiligheidsadviseur McMaster na krap anderhalf jaar door 'havik' Bolton

De benoeming van Bolton wordt gezien als een flinke ruk naar rechts van Trump. Ook laat het zien dat de president zich meer en meer wil omringen door adviseurs die het eens met hem zijn.



Bolton (69) wordt beschouwd als een havik. Zo pleitte hij in het verleden voor militaire actie tegen Iran en voor een harde lijn tegen Noord-Korea en Rusland. 'Ik ben generaal McMaster dankbaar voor zijn uitstekende werk', aldus Trump. Bolton begint op 9 april aan zijn nieuwe baan. In het veiligheidskabinet van Trump werd onlangs ook al minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson vervangen door CIA-baas Mike Pompeo.



Bolton is Trumps derde nationale veiligheidsadviseur. Oud-generaal Michael Flynn was de eerste, maar hij moest vlak na de inauguratie van de president opstappen omdat hij had gelogen over zijn contacten met Rusland. Flynn werd doelwit van het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar mogelijke samenspanning tussen het team van Trump en Rusland tijdens de presidentsverkiezingen van 2016. In ruil voor strafvermindering werkt Flynn nu mee met het onderzoek van Mueller.