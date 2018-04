Trump verandert van koers en wil plots wel toetreden tot TPP-handelsverdrag

Nu probeert het Witte Huis te kijken hoe het de Amerikaanse landbouwsector kan beschermen. Deze loopt gevaar doordat Trump torenhoge heffingen op Chinese producten heeft ingevoerd en Beijing keihard terugslaat met hoge tarieven op Amerikaanse landbouwproducten, zoals varkensvlees. Amerikaanse boeren, die veel geld verdienen met de export van hun producten, vrezen een handelsoorlog - en zij wonen in de regio die Trump in het Witte Huis heeft geholpen.



'De beste manier voor de VS om tegen deze Chinese oplichterij op te treden, is door de elf andere naties in de Pacific te leiden die wel in vrijhandel en de wet geloven', zei de Republikein Sasse. 'Het is goed nieuws dat de president wil onderhandelen over toetreding tot TPP.'