Trump toont zich beleefd en begripvol in bijzondere bijeenkomst en krijgt alom lof, zélfs van CNN

Nadat de camera's waren vertrokken zochten politici en journalisten naar woorden om te verklaren wat ze net hadden gezien in het Witte Huis. Was dit de man die in Michael Wolffs boek Fire and Fury wordt neergezet als een president die ongeschikt is voor het presidentiële ambt?



'Hij probeerde te bewijzen dat hij geestelijk stabiel is', aldus The Washington Post. 'In die 55 minuten demonstreerde de president die stabiliteit.' 'Velen in de media hyperventileerden de afgelopen week over de meningen van een nepauteur', reageerde het partijbestuur van de Republikeinse partij. 'Maar het Amerikaanse volk was er net getuige van hoe president Trump een van de meest transparante en inhoudelijkste discussies ooit leidde.'



Ook de rechtse radio-presentator Rush Limbaugh was opgetogen over wat hij had gezien. Limbaugh: 'Het was een vlekkeloos uitgevoerd antwoord op Wolffs stomme boek. 'Trump had alles onder controle. Hij stelde zich coöperatief op. Hij was open, tolerant. Dit was bedoeld om Wolff's boek te torpederen.' De president werd ook uitvoerig geprezen door zijn grootste critici, die het een goede zaak vonden dat Trump de Amerikanen er getuige van liet zijn hoe parlementariërs onderhandelden over een van de meest heikele onderwerpen in Washington: immigratie.



Bij CNN, dat door Trump steeds wordt afgeschilderd als 'nepnieuws', kreeg de president loftuitingen. Want onder zijn voorgangers hadden ze dit nog nooit meegemaakt. 'Dit waren camera's die in de kamer van de jury de discussie volgden', aldus politiek commentator Gloria Borger. 'Ik volg de politiek in Washington al heel lang en dit heb ik nog nooit eerder gezien. De president verdient het om hiervoor te worden geprezen.'