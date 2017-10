Trump spreekt van 'stilte voor de storm' na overleg met militaire top, maar niemand weet wat hij bedoelt

'Kleine Raketman'

Direct werd de 'stilte voor de storm'-uitspraak in verband gebracht met het nieuws, eerder op die avond, dat Trump volgende week afstand zal nemen van de omstreden nucleaire deal met Iran. Deze moet voorkomen, door de verrijking van uranium aan banden te leggen, dat Teheran een kernmogendheid wordt. Trumps antwoord 'Je zult er gauw achterkomen' zou dan slaan op de bekendmaking volgende week donderdag.



Maar zijn uitspraak komt ook vijf dagen nadat de president Noord-Korea en Kim opnieuw bedreigde met militaire actie. In een serie tweets reageerde Trump op uitspraken van minister van Buitenlandse Zaken Tillerson over onderhandelingen met Pyongyang. 'Hij verdoet zijn tijd door te proberen te onderhandelern met Kleine Raketman', aldus Trump. 'Bespaar je energie, Rex, wij zullen doen wat moet gebeuren. Aardig zijn tegen Raketman heeft 25 jaar niet gewerkt dus waarom zou het nu wel werken? Clinton faalde, Bush faalde en Obama faalde. Ik zal niet falen.'



Dat was op zondag. Als Trump iets van plan is rond Noord-Korea, is het de grote vraag wat hij dan voornemens is gezien de beperkte militaire mogelijkheden van de VS in het gebied. Gaan de VS, bij een eerstvolgende raketlancering van Pyongyang, wellicht proberen de middellange afstandsraket Hwasong-12 neer te halen? Het is een optie die de laatste tijd steeds meer wordt besproken in Washington.



Als Trump zich heeft versproken, dan zal het niet de eerste keer zijn. Direct na zijn beëdiging sprak hij tijdens een ontmoeting met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov in het Oval Office frank en vrij over een geheim terreurplan waarover hij kort daarvoor uitvoerig was ingelicht door de Amerikaanse inlichtingendiensten.