Trump schreef zelf die positieve doktersbrief, zegt zijn voormalige huisarts

Gezond als een vis

Hij dicteerde de brief en ik vertelde hem wat hij niet erin kon zetten Jacob Bornstein, voormalig huisarts

Volgens Bornstein dicteerde Trump de tekst telefonisch toen de huisarts met zijn vrouw nabij Central Park in New York reed. 'Hij dicteerde de brief en ik vertelde hem wat hij niet erin kon zetten', aldus de dokter. 'Ze kwamen de brief rond vier uur in de middag ophalen ', aldus Bornstein, doelend op medewerkers van de presidentskandidaat.



Trump gebruikte de brief daarna direct in een tv-show om aan te tonen dat hij zo gezond was als een vis. In de brief van de huisarts, die verbonden is aan Lenox Hill-ziekenhuis in New York, konden de Amerikaanse kiezers ook opmaken dat Trump net een medisch onderzoek achter de rug had 'die alleen maar positieve resultaten liet zien'.



Bornstein, wiens vader ook Trumps huisarts was, meldde verder dat Trump zo'n zeven kilo was afgevallen en nooit onder het mes was geweest. Zijn enige operatie was op 10-jarige leeftijd toen hij een blindedarmontsteking had. 'Zijn status wat betreft hart-en vaatziektes is uitstekend', schrijft de huisarts. 'Ook heeft hij geen geschiedenis wat betreft het gebruik van alcohol en sigaretten.' Bornstein is sinds Trumps aantreden als president niet meer zijn huisarts.