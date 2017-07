Trump-schoonzoon Kushner getuigt in de Senaat over Trump en Rusland: kan hij in de problemen komen?

Riskant

Verder zullen de Congresleden hem ook aan de tand voelen over de plannen die hij zou hebben gehad om buiten de normale kanalen om contact te houden met het Kremlin. In het verleden is dat wel vaker gebeurd, maar dat werd dan wel gemeld aan de FBI. Kushner ontkent echter dat hij plannen heeft gehad voor een geheim communicatiekanaal met de Russen. Daarnaast zal hem ongetwijfeld ook gevraagd worden naar zijn gesprekken met de Russische ambassadeur in Washington, Sergej Kisljak. Eerder moest Trumps nationale veiligheidsadviseur al aftreden omdat hij had gelogen over zijn gesprekken met Kisljak.



Kushner zal niet onder ede getuigen voor het Congres, maar toch kan het volgens sommige deskundigen riskant worden voor hem. Ook als je niet onder ede getuigt, is het strafbaar misleidende verklaringen af te leggen tegenover een onderzoekscommissie van het Congres. Kushner moet verder rekening houden met de mogelijkheid dat zijn verklaringen ook zullen worden gebruikt door het team van Robert Mueller, de speciale aanklager die onderzoek doet naar de Russische inmenging in de presidentsverkiezingen. Kushner kan weigeren antwoord te geven op sommige vragen, met een beroep op het Vijfde Amendement, dat inhoudt dat niemand gedwongen kan worden belastende verklaringen tegen zichzelf af te leggen. Maar zijn advocaat heeft eerder gezegd dat hij dit niet zal doen.