Trump schept op over grootte kernwapenknop, Kim herstelt hotline met Zuid-Korea

Signaal

De opdracht van Kim is een nieuw signaal dat de Noord-Koreaanse leider probeert de relatie met Seoul te verbeteren. Het komt een dag nadat de Zuid-Koreaanse president voorstelde om op hoog niveau te praten over de Noord-Koreaanse deelname en verbetering van de relaties. Zuid-Korea stelde voor volgende week te praten in het grensdorp Panmunjom, in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen. Pyongyang heeft tot nog toe niet laten weten of het aan de Winterspelen zal deelnemen.



Moon reageerde op een oproep van de Noord-Koreaanse leider maandag in zijn Nieuwjaarsboodschap voor een dialoog met het zuiden. Hoewel hij de VS nogmaals bedreigde met een nucleaire aanval, sloeg Kim een verzoenende toon aan tegen Seoul. Hij zei dat hij hoopte op 'een vreedzame oplossing voor het conflict over onze zuidelijke grens'. De verzoenende taal van Pyongyang is mogelijk bedoeld om een wig te drijven tussen Seoul en de regering-Trump.



De VS hebben terughoudend gereageerd op de Noord-Koreaanse avances richting Zuid-Korea. 'Raketman wil nu voor het eerst met Zuid-Korea praten', zei Trump dinsdag op Twitter. 'Misschien is dat goed nieuws, misschien niet - we zullen het zien!'