Trump roept wereldleiders en zakenleven in Davos op: investeer in VS en profiteer mee van economische groei

'Paaien van de elite'

Breitbart, de ultranationalistische nieuwssite, was teleurgesteld over de toon van de rede © EPA

Hij hield zijn gehoor voor dat hij altijd de belangen van zijn eigen land voorop zal stellen, maar 'America First' betekent volgens hem niet automatisch 'America Alone'. Trump zei dat zijn regering bereid is 'wederzijds voordelige' bilaterale handelsakkoorden te sluiten met andere landen. Dat geldt volgens hem ook voor de landen die meedoen aan het TPP-vrijhandelsakkoord waaruit de VS zich kort na zijn aantreden terugtrokken. Volgens hem is Washington bereid met die landen apart of als groep te onderhandelen.



Breitbart, de ultranationalistische nieuwssite van Trumps voormalige adviseur Steve Bannon, was teleurgesteld over de toon van de rede. 'Zet de inaugurele rede van Trump af tegen deze toespraak in Davos en we zien een heel andere Trump', schreef de website. 'Een paar aardige gedachten over vergeten mannen en vrouwen, maar meer gericht op het paaien van de elite.'