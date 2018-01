Trump reageert op wens Mueller en kijkt zelfs uit naar verhoor: 'Ik doe het dolgraag'

Het verhoor kan wat de Amerikaanse president betreft binnen twee of drie weken plaatsvinden, zo liet hij woensdagavond weten aan journalisten in het Witte Huis.



Trumps ommekeer volgt nu Mueller's team steeds dichter bij het Witte Huis komt. Afgelopen week werd Jeff Sessions, minister van Justitie, urenlang verhoord. Trump zou binnenkort aan de beurt komen om opheldering te geven over het ontslag van veiligheidsadviseur Michael Flynn en FBI-directeur James Comey, zo is al aan zijn advocaten verteld.



Sessions was de eerste minister uit het kabinet van president Trump die door Mueller werd ondervraagd. Muellers team heeft belangstelling voor Sessions omdat hij ook tijdens de verkiezingscampagne al voor Trump werkte en dus mogelijk iets kan zeggen over de contacten met de Russen. Bovendien was hij als minister van Justitie betrokken bij de discussies over het ontslag van James Comey als chef van de FBI.



Het Witte Huis heeft steeds gezegd dat Comey werd afgezet als FBI-chef omdat hij vlak voor de verkiezingen had laten weten dat de FBI het onderzoek naar de emails van Hillary Clinton had hervat. Maar in een tv-interview liet Trump zich later ontvallen dat het 'Rusland-gedoe' ook een rol had gespeeld bij zijn beslissing.



Mueller probeert nu uit te zoeken of het ontslag van Comey neerkwam op een poging van president Trump het onderzoek naar de Rusland-affaire te saboteren. Dat zou een aanleiding kunnen zijn voor een afzettingsprocedure tegen de president.