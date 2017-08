Trump probeert zich te gedragen, maar hij vliegt in Phoenix al snel weer uit de bocht

'Spoel hem door het toilet'

Ook toen de president de twee Republikeinse senatoren van Arizona met wie het niet botert op de korrel nam, liet hij blijken een beetje 'onder curatele' te staan. 'Niemand wil dat ik het heb over jullie andere senator', aldus Trump over Jeff Flake, de collega van senator John McCain die door de president constant onder handen wordt genomen. 'Die zwak is als het gaat om beveiliging van onze grenzen en aanpak van de misdaad. Ik zal dus niet over hem praten. Niemand weet wie hij is. Zie je, ik heb dus geen namen genoemd. Erg presidentieel dus.' Het publiek: 'Spoel hem door het toilet.'



Hoe lang gaat Donald Trump proberen zijn gedrag te verbeteren? De toespraak in Phoenix werd gezien als een testcase voor de pogingen van zijn adviseurs, stafchef John Kelly voorop, om zijn presidentschap in rustiger vaarwater te brengen. Nu zijn belangrijkste strateeg Steve Bannon is ontslagen, zo is de gedachte, hebben Kelly en zijn collega's nu meer vat op Trump.



Het liefst hadden ze de al lang geplande bijeenkomst in Phoenix afgezegd. Maar omdat de president zo nu en dan de 'kaasstolp' in Washington wil verlaten om in contact te blijven met zijn aanhangers, was dat geen optie. Dus moest een president het podium betreden die de kans kreeg om zijn gal te spuwen, zonder dat hij vreselijk uit de bocht vloog en verviel in oeverloze tirades tegen zijn vele vijanden. De vraag is of Trumps staf daarin is geslaagd.