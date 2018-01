Trump probeerde speciaal aanklager Mueller te ontslaan, advocaat Witte Huis greep in

Het voorval, onthuld door The New York Times en bevestigd door The Washington Post, kan als extra aanwijzing worden gezien van Trumps pogingen de rechtsgang te belemmeren.



Eerder ontsloeg hij FBI-directeur James Comey, nadat die had geweigerd zich loyaal aan de president te verklaren. Ook was Trump woedend omdat Jeff Sessions, de bondgenoot die hij had aangesteld als minister van Justitie, afstand nam van het onderzoek - waardoor Trump er geen invloed meer op kon uitoefenen.



In de maanden na de poging Mueller te ontslaan, hebben Trump en zijn medewerkers tot drie keer toe ontkend ooit een ontslag van Mueller te hebben overwogen. 'Ik heb daar geen moment aan gedacht', antwoordde Trump op 10 augustus op de vraag of hij Mueller wilde ontslaan. 'Jullie [de media] zeggen dat de hele tijd. Maar nee, ik ga helemaal niemand wegsturen.' Ook adviseur Kellyanne Conway en advocaat John Dowd ontkenden het stellig.



Trump zei een paar keer te vrezen dat Mueller niet onpartijdig zou zijn, onder meer vanwege een oud geschil over de contributie voor de Trump National Golf Club in Virginia. Maar de president zou volgens The Washington Post vooral bang zijn geweest dat Muellers onderzoek zich zou uitstrekken tot zijn financiële en zakelijke verleden. Trump heeft in een interview met de Times in juli vorig jaar ook gezegd dat Mueller zijn boekje te buiten zou gaan als hij zijn vergrootglas zou richten op het Trump-imperium.



In de tweede helft van het afgelopen jaar ging het juridische team van Trump meewerken met Mueller. De president zei deze week dat hij 'uitkeek' naar een gesprek onder ede met het team van de speciale onderzoeker.