Trump prijst relatie met bondskanselier Merkel, maar president Macron lijkt vooralsnog zijn beste Europese vriend

De goede sfeer was ongetwijfeld een opluchting voor Duitse diplomaten die aanvankelijk vreesden dat de ontmoeting schril zou afsteken tegen de uitbundige sfeer tijdens het bezoek van de Franse president Macron aan Trump. De twee presidenten hielden elkaar steeds bij de hand, sloegen elkaar op de schouder en strooiden kwistig met wederzijdse complimenten. Trumps adviseur Kellyanne Conway noemde het verkeerd om Trumps relaties met Merkel en Macron te vergelijken. 'Frankrijk en Duitsland zijn allebei geweldige bondgenoten. Ik denk dat iedere leider anders is. Wij zijn heel blij dat bondskanselier Merkel hier is voor een nieuw bezoek.'



Maar alles wijst erop dat Trump Macron als zijn beste vriend in Europa beschouwt in plaats van Duitsland, dat traditioneel als de betrouwbaarste bondgenoot van de VS op het Europese vasteland gold.



Trumps relatie met Merkel is nooit erg hartelijk geweest. Daarbij speelt ongetwijfeld mee dat Merkel al snel na haar eerste ervaringen met de nieuwe Amerikaanse president openlijk de conclusie trok dat Europa voortaan zijn eigen boontjes moest doppen. 'De tijd dat we ons volledig op anderen konden verlaten is voorbij', zei Merkel op een verkiezingsbijeenkomst eerder dit jaar.