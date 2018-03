Trump ontslaat Tillerson: Pompeo nieuwe minister van Buitenlandse Zaken

Niets wees er de afgelopen dagen op dat zijn vertrek snel ophanden was. 'Bedankt Rex Tillerson voor je werk', aldus Trump in zijn tweet.



Tillerson, die het afgelopen jaar regelmatig met Trump botste over onder andere de aanpak van Noord-Korea, was net terug van een Afrika-reis toen hij hoorde dat hij moest vertrekken. Volgens zijn onderminister Steve Goldstein kreeg hij niet meer de kans om de president te spreken. Ook nam Trump niet de moeite om hem uit te leggen waarom hij was ontslagen.



'Wij dachten niet echt hetzelfde', verklaarde Trump tegenover de media zijn besluit, vlak voor een bezoek aan Californië. 'Pompeo en ik zitten meer op dezelfde golflengte.' Veel hoge Republikeinen in het Congres moesten ook via Twitter vernemen dat Tillerson was ontslagen.



Volgens het Witte Huis heeft de vervanging onder andere te maken met de komende top tussen Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De president zou een nieuw team op het terrein van de buitenlandse politiek willen hebben, aldus deze functionaris. De ontmoeting is gepland in mei. Trump overlegde vorige week niet met Tillerson over zijn besluit om Kim te ontmoeten.



De komende handelsonderhandelingen met diverse landen, vanwege Trumps besluit om heffingen in te voeren op de invoer van staal en aluminium, hebben ook een rol gespeeld bij het besluit Pompeo te benoemen. 'Hij is de juiste persoon voor deze baan op een cruciaal moment', aldus een verklaring van het Witte Huis. De voormalige CIA-directeur staat ideologisch meer op een lijn met Trump. De conservatieve Pompeo was lid van het Huis van Afgevaardigden voor hij toetrad tot de regering-Trump.



In november meldde The New York Times al dat Tillerson zou moeten wijken voor Pompeo. Volgens de krant zou de minister 'binnen een paar weken' uit zijn functie worden ontheven. Er gingen toen al maanden geruchten dat Trump de voormalige baas van Exxon nog voor het einde van het jaar zou vervangen.