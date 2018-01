VS, VN, Afrika, Cariben, Midden-Amerika: iedereen is boos op Trump om zijn uitspraken over 'shitholes'

Toen de storm van kritiek losbarstte, ontkende Trump dat hij tijdens een vergadering in het Witte Huis over herziening van het Amerikaanse immigratiebeleid zich zeer negatief heeft uitgelaten over immigranten uit Haïti, El Salvador en Afrika. 'Waarom laten wij al deze mensen uit achterlijke landen hier naartoe komen?', zou Trump hebben gezegd volgens diverse bronnen die op de bijeenkomst waren. 'De taal die ik heb gebruikt op de bijeenkomst was stevig, maar dit was niet de taal die ik heb gebezigd', aldus de president in een tweet nadat politici in de VS, de VN en mensenrechtengroepen hem hadden bekritiseerd.



Het Witte Huis ontkende eerder niet dat de president de opmerking had gemaakt, nadat The Washington Post als eerste had gemeld dat Trump donderdag zijn frustratie de vrije loop had gelaten. Hij hekelde toen in de Oval Office het immigratiebeleid van zijn voorgangers.



Trump gebruikte volgens de krant het scheldwoord 'shithole' nadat de aanwezigheid in de VS van duizenden immigranten uit de genoemde landen aan de orde kwam. Hij werd door Republikeinse parlementariërs ingelicht over de onderhandelingen die gaande zijn met de Democraten om tot een herstructurering van het immigratiebeleid te komen.



Toen het TPS-programma aan de orde kwam, dat zo'n 300 duizend immigranten uit onder andere Haïti en El Salvador het recht geeft om tijdelijk in de VS te blijven vanwege natuurrampen in hun land, zou Trump uit zijn slof zijn geschoten. De president besloot maandag de uitzetting van zo'n 200 duizend Salvadoranen mogelijk te maken. Ook duizenden Haïtianen moeten de komende jaren vertrekken.