Trump noemt zichzelf 'zeer stabiel genie' na twijfels mentale gesteldheid, Bannon biedt excuses aan

Onverminderde steun

Donald Trump jr. is een patriot en een goede man Voormalige topadviseur Steve Bannon

Ontspoord of niet, Trump wist wel Steve Bannon terug in het gareel te krijgen. Zijn voormalige topadviseur, die in Fire and Fury de Trump-familie stevig beschuldigt en beledigt, ging diep door het stof en kwam kruipend terug bij zijn oude baas. 'Donald Trump jr. is een patriot en een goede man', schreef hij in een verklaring. In Fire and Fury beschuldigt hij Trumps zoon van hoogverraad en onpatriottisch gedrag, omdat hij met Russische gezanten van het Kremlin heulde. Nu zegt hij dat die kwalificaties bedoeld waren voor toenmalig campagnemanager Paul Manafort, die ook bij die ontmoeting was. Van samenzwering met de Russen is ineens geen sprake meer, volgens Bannon; het Russische onderzoek is nu een 'heksenjacht'. En: 'Mijn steun aan de president en zijn agenda is onverminderd. (...) Het spijt mij dat mijn vertraagde respons op de onnauwkeurige berichtgeving over Don Jr. de aandacht heeft afgeleid van de historische prestaties van de president in zijn eerste jaar.'