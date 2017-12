Trump neemt het op voor demonstranten Iran

Iran beschuldigt de VS, Groot-Brittannië en Israël van het aanwakkeren van de onrust in het land. Zaterdag werden in tal van Iraanse steden opnieuw demonstraties gehouden tegen het bewind.



Volgens staatsmedia zitten buitenlandse 'spionnen' achter de protesten. 'De vijand gebruikt sociale media voor opruiing', zei een geestelijk leider, ayatollah Moshen Araki, in de hoofdstad Teheran tegen aanhangers van het regime.



Voor zover bekend verlopen de protesten overwegend vreemdzaam. Wel is er oproerpolitie op de been. De autoriteiten hebben gewaarschuwd tegen 'samenscholingen'. Er zouden de afgelopen dagen enkele tientallen demonstranten gearresteerd zijn. De situatie is onduidelijk, omdat zelfs staatsmedia geweerd worden uit gebieden waar het onrustig is.