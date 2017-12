Trump neemt het op voor demonstranten Iran, Iraniërs in de VS vinden het vooral 'contraproductief'

Het komt maar zelden voor dat tegenstanders van het bewind zich in het openbaar zo durven te uiten. Maar volgens waarnemers is er veel onvrede onder de bevolking over de stijgende prijzen en de werkloosheid, die ook weer oploopt. De Iraniërs hoopten dat het economisch beter zou gaan na het akkoord dat de regering-Rouhani in 2015 met de VS en vijf andere landen sloot over het Iraanse kernprogramma. In het kader daarvan hieven de westerse landen de sancties tegen het land op. Maar voorlopig profiteert de bevolking daar nog maar betrekkelijk weinig van.