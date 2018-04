Iedereen raadt het hem af, maar Trump wil weg uit Syrië: 'Ik wil óns land weer opbouwen'

Vernietigd

Generaal Joseph Votel, leider van het Central Command dat verantwoordelijk is voor de militaire operaties in Syrië en Irak, zegt dat de militaire campagne succesvol is geweest, maar nog lang niet voorbij is. 'Het moeilijkste gedeelte ligt nog voor ons', aldus Votel tijdens een conferentie. 'Namelijk het stabiliseren van het ingenomen gebied, zorgen dat de mensen weer terug kunnen keren naar hun huizen en het weer opbouwen van de steden en dorpen die door de strijd schade hebben opgelopen. Er is nog een militaire rol in deze stabilisatiefase.'



State Department-functionaris Brett McGurk waarschuwde dat IS nog een gevaar vormt. 'Wij moeten IS niet uit het oog verliezen', aldus McGurk. 'Want IS is nog niet verslagen.' Ook de Syrische Koerden vinden een eventueel Amerikaans vertrek uit Syrië te vroeg komen. Volgens Ilham Ahmed, een hoge Koerdische functionaris in de provincie Raqqa, zal een terugtrekking leiden tot 'totale chaos' in het land. Hij waarschuwt dat IS weer aan kracht kan winnen in de bevrijde gebieden als de Amerikaanse militaire druk ophoudt.



De Russische president Poetin waarschuwde woensdag dat IS weliswaar is vernietigd maar nog altijd een gevaar vormt. 'Het is duidelijk dat deze terreurgroep, ondanks de situatie waarin het zich nu bevindt, nog behoorlijk vernietigend kan zijn en landen kan aanvallen', aldus Poetin. De Russische leider sprak vlak voor het begin van een top met de Turkse president Erdogan en de Iraanse president Rohani in Ankara over de toekomst van Syrië.