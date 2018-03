Trump kondigt nieuwe heffingen aan tegen China; handelsoorlog tussen EU en VS lijkt van de baan

Flinke verliezen

De kwestie is een mijnenveld. Er is niks ondertekend, de onderhandelingen lopen nog en iedereen kent Trumps wispelturigheid. Dat dwingt tot omzichtig laveren.



De vrees voor een crisis tussen de EU en de VS mag dan even zijn weggenomen, de dreiging van een handelsoorlog tussen de twee grootste economieën ter wereld is juist groter geworden. En dat zal eventuele Europese opluchting over de eigen, voorlopige uitzonderingssituatie ook temperen. De Duitse kanselier Merkel herhaalde in Brussel dat de EU eensgezind is in haar voorkeur voor vrijhandel en afkeer van protectionisme. Ook Rutte liet blijken dat Nederland niet zit te wachten op handelsconflicten. Als vijfde exportnatie ter wereld is een op regels gebaseerde internationale economie 'cruciaal', zei hij. Dus mocht Trump erop speculeren dat hij de EU met de voorlopige uitzondering kan mobiliseren als bondgenoot in een handelsoorlog met China, dan kan hij zich vergissen.



Aan de andere kant hebben bijvoorbeeld de Duitsers alle belang bij een de-escalatie in de relatie met Trump. De schrik zit er goed in sinds hij heeft gedreigd met maatregelen tegen de import in Amerika van Duitse auto's voor het geval dat de EU overgaat tot heffingen op Amerikaanse producten. Het was dus niet zo gek dat de Europese leiders in het door Trump gecreeerde mondiale spanningsveld bedenktijd nodig hadden.